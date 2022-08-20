شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي.. استبعاد صلاح محسن وظهور وجه جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر ‏إقامتها مساء ‏غد الأحد باستاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وضمت قائمة الأهلي كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد ‏عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ‏ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي ‏وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.‏

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري ‏الممتاز، والمقرر إقامتها مساء ‏غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات فنية ‏وخططية وفقرة بدنية، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.



‏وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت ‏إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، ‏أجرى اليوم عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي إن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح وأنه سيتعافى منها ‏خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على التواجد مع أفشة خلال العملية التي أجراها؛ ‏للاطمئنان ‏على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ ‏استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ.‏