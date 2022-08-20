شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الإسماعيلي.. استبعاد صلاح محسن وظهور وجه جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء غد الأحد باستاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي وحسام حسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمرو.
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب.
وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات فنية وخططية وفقرة بدنية، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.
وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أجرى اليوم عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.
وقال رئيس الجهاز الطبي إن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح وأنه سيتعافى منها خلال ثلاثة أسابيع.
وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على التواجد مع أفشة خلال العملية التي أجراها؛ للاطمئنان على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ.