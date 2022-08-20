شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة أسطورة الزمالك: خطوة على أعظم دورى ومستنى الدرع يا أبنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأسطورة محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك السابق، أن هناك خطوة واحدة فقط تفصل القلعة البيضاء على التتويج ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم، مشيرا إلى أنه سيكون أعظم لقب دورى فى تاريخ النادى.

وكتب أبو رجيلة، عبر حسابه على فيس بوك، "عشاق مدرسة الفن والهندسة، خطوة واحدة على أعظم دورى لنادينا الحبيب الذى يعشق الرهانات المختلفة.. مستني الدرع يا أبنائي".



أبو رجيلة

من ناحية أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة فاركو بصورة أساسية تدريبات تأهيلية خفيفة، على هامش مران اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اكتفاء لاعبي الفريق الأساسيين بالتدريبات التأهيلية والاستشفائية خوفا من تعرضهم للإرهاق، عقب الفوز على فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت أمس فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.