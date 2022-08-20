شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات فنية ‏وخططية فى ختام التحضير لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، المؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري ‏الممتاز، والمقرر إقامتها مساء ‏غد الأحد باستاد برج العرب.‏ وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات فنية ‏وخططية وفقرة بدنية، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.



‏وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت ‏إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.‏

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، ‏أجرى اليوم عملية «فتق فى جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح وأنه سيتعافى منها ‏خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على التواجد مع أفشة خلال العملية التي أجراها؛ ‏للاطمئنان ‏على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ ‏استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ.‏