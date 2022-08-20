شكرا لقرائتكم خبر عن الاكتفاء بتأهيل الأساسيين فى الزمالك.. وتعليمات خاصة لزيزو وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة فاركو بصورة أساسية تدريبات تأهيلية خفيفة، على هامش مران اليوم، السبت، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا اكتفاء لاعبي الفريق الأساسيين بالتدريبات التأهيلية والاستشفائية خوفا من تعرضهم للإرهاق، عقب الفوز على فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت أمس فى الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لإمام عاشور لاعب الوسط، وعقد المدرب جلسة سريعة مع عاشور على هامش المران، من أجل شرح بعض المواقف الفنية ومنحه بعض التعليمات لتنفيذها في التدريبات المقبلة. وخاض إمام عاشور ومحمد عبد الغني فقرة تأهيلية خاصة، وشهدت خوض الثنائي بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة دون الكرة، بجانب بعض تدريبات الاستشفاء عقب مشاركتهما في مباراة فاركو الأخيرة بصورة أساسية.