شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين شحاتة يتعرض لحادث سير ونقله للعناية بأحد المستشفيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أبو العينين شحاتة "نينو"، المدير الفني السابق لنادى المنيا ولاعب الطلائع السابق، لحادث سير، نقل على إثره لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وقال أحمد فوزي، حارس الأهلي السابق، عبر حسابه على فيس بوك، "دعواتكم لأخونا وحبيبنا كابتن أبو العينين شحاتة والذى يرقد بالعناية بعد حادث أليم، ربنا يقومك بالسلامة يا نينو وتنور بيتك وعيالك من تاني، شفاك الله وعافاك وأزاح عنك".



أحمد فوزي

يشار إلى أن أبو العينين شحاتة سجل 38 هدفًا في الدوري الممتاز قبل اعتزاله، وقاد الجونة للصعود إلى الدورى الممتاز، ثم صعود آخر مع الشرقية للدخان لكن من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وقضى 6 أشهر مع مياه البحيرة قبل الاعتزال نهائيا.

فى بدايته لعب أبو العينين كجناح أيسر حيث بدأ فى جمهورية شبين بعمر 16 عاما حتى 21 عاما، وشارك فى مباراتين مع الفريق بالدوري الممتاز، ومن ثم رحل إلى نادي المبرة في الدرجة الثانية بالدوري اللبناني.



أبو العينين شحاتة

وصعد أبو العينين بصحبة الفريق إلى الدوري الممتاز بعد موسمين، وسجل 34 هدفا، ثم انتقل إلى العهد اللبناني لمدة موسمين في الدوري الممتاز، ساهم فيهما بتسجيل 15 هدفًا رغم مشاركته في مركز الجناح.

قرر أبو العينين العودة لمصر موسم 1999-2000، ومن ثم انضم لنادى المعادن (جولدي) الصاعد للدورى الممتاز بقيادة المدير الفنى محمد صلاح.

وفى الموسم التالى صعد الفريق إلى قبل نهائي كأس مصر 2001 وخسر من غزل المحلة، ومن ثم تم استدعاء أبو العينين لأول مرة من محمود الجوهرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع وائل جمعة وإكرامى عبد العزيز استعدادا لتصفيات كأس العالم 2002.