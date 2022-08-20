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تين هاج يتحدث عن انتكاسة مانشستر يونايتد وطريق الإصلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أبدى الهولندي إيرك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، تمسكه بفلسفته وأسلوبه الخاص رغم البداية الصعبة للفريق في الموسم الحالي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع مدرب أياكس السابق بعد تعثر الفريق الموسم الماضي واحتلاله المركز السادس في وجود المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير وبعده الألماني رالف رانجنيك.

وظهرت بصمات تين هاج بشكل رائع على الفريق خلال فترة اعداد ما قبل الموسم، لكن الأمور ساءت بشكل كبير بعد أول مباراتين للفريق في .

وخسر الفريق أول مباراة له في الموسم على ملعب "أولد ترافورد" 1/ 2 أمام برايتون، قبل أن يخسر صفر / 4 أمام برينتفورد في المرحلة الثانية الأمر الذي قاد الفريق لمؤخرة الترتيب.

وقال المدرب الهولندي لوسائل الإعلام فيما أبرزته وكالة الأنباء البريطانية "لقد أكد ذلك الفلسفة الخاصة بي، نحن الآن لدينا انتكاسة واضحة، لكني أعرف الأسباب وأعمل عليها".

وتابع تين هاج: "سنحاول الآن إصلاح الأمور لكن يجب أن نتمسك بفلسفتنا وخطتنا، لقد كانت الأمور تسير بشكل جيد حتى مباراة أتلتيكو مدريد الودية".

وأوضح تين هاج: "يجب علينا أن نصلح الأمور سريعا، لكن هذا شيء طبيعي أثناء سير العملية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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