مصدر يكشف لمصراوي موقف كوكا من الرحيل عن أولمبياكوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر مقرب من المصري أحمد حسن "كوكا"، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، موقفه من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، اليوم السبت "حتى الآن كوكا مستمر مع أولمبياكوس، لكنه سيرحل حال تلقى عرضًا مميزًا".

وأضاف "سبب استمرار كوكا مع أولمبياكوس حتى الآن هو تلقيه عروضًا تركية وخليجية لم تلقَ إعجابه".

ولعب كوكا في صفوف كونيا سبور التركي خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وعاد هذا الصيف إلى فريقه أولمبياكوس.

وينتهي عقد المهاجم المصري مع أولمبياكوس صيف 2023.