كرة يد.. فرصة للزمالك من أجل اللحاق بالأهلي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر مشاركة الفريق الأول لكرة اليد الأول بنادي الزمالك في البطولة العربية المقرر إقامتها في الفترة ما بين 17 إلى 27 من شهر سبتمبر المقبل في تونس.

جدير بالذكر أن الفائز بالبطولة العربية يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقررة إقامتها في السعودية.

ويشارك في بطولة السوبر جلوب ( كأس العالم للأندية ) لكرة اليد، كلا من الأهلي بطل السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وبرشلونة الإسباني بالإضافة إلى مديبورج الألماني حامل اللقب وبنفيكا البرتغالي وفريق كيلسي البولندي بعد تلقيهم دعوة من الإتحاد الدولي للعبة.

كما يشارك فريق الكويت الكويتي بطل أسيا، وفريق جامعة سيدني الإسترالية وفريق تاوباتي البرازيلي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك الزمالك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري والتي ستقام في تونس أيضا رفقة الأهلي في الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبل، وفقا لما أعلنته الجامعة التونسية لكرة اليد (الاتحاد التونسي ) على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

ويقود تدريب فريق اليد بنادي الزمالك، الإسباني ماتيو جارالدا الذي تولى المسؤولية في الآونة الأخيرة.