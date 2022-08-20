زاها يقود كريستال بالاس للفوز على أستون فيلا في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

سجل الإيفواري ويلفريد زاها ثنائية ليقود كريستال بالاس إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا 3 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز توتنهام على وولفرهامبتون 1 / صفر.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب فولهام على برينتفورد 3 / 2 وساوثهامبتون على مضيفه ليستر سيتي 2 / 1 وتعادل إيفرتون مع نوتينجهام فورست 1 / 1 .

وافتتح أستون فيلا التسجيل بهدف للاعب أولي واتكينز في الدقيقة الخامسة لكن كريستال بالاس سرعان ما تعادل بالهدف الأول لويلفريد زاها في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 58 ، أضاف زاها الهدف الثاني له ولفريقه ثم اختتم زميله جون فيليب ماتيتا التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 71 .

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز توتنهام 1 / صفر.

وحقق فولهام انتصارا صعبا أمام برينتفورد وتغلب عليه 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع ويتجمد رصيد برينتفورد عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وتقدم فولهام بهدفين سجلهما بوبي ريد وجواو بالينيا في الدقيقتين الأولى و20 ثم تعادل برينتفورد بهدفين أحرزهما كريستيان نورجارد وايفان توني في الدقيقتين 44 و71 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز لفولهام ليهدي الفريق انتصاره الأول في الموسم بعد تعادلين متتاليين.

وحول ساوثهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه ليستر سيتي إلى الفوز 2 / 1 ، ليرتفع رصيد ساوثهامبتون إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر ويتجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله جيمس ماديسون في الدقيقة 54 ثم حسم ساوثهامبتون المباراة بهدفين سجلهما تشي آدمز في الدقيقتين 68 و84 .

وتعادل إيفرتون مع ضيفه نوتينجهام فورست 1 / 1، حيث تقدم نوتينجهام بهدف سجله بيرنان جونسون في الدقيقة 81 ثم تعادل إيفرتون عن طريق ديماراي جراي في الدقيقة 88 .

وارتفع رصيد نوتينجهام إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر بينما حصد إيفرتون أول نقطة له في الموسم.