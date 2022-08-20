كونتي: هاري كين مهاجم من الطراز العالمي.. ورأيت بريسيتش الذي أعرفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أشاد أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، بقدرات هاري كين وإيفان بريسيتش، ثنائي السبيرز، بعد الفوز على ولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأشار كونتي إلى أن توتنهام حصد 7 نقاط حتى الآن بالفوز على ساوثهامبتون وولفرهامبتون والتعادل مع تشيلسي، بينما خسر الفريق أمام الفرق الثلاثة في الموسم الماضي، الأمر الذي يمنح السبيرز الثقة.

وحقق توتنهام فوزًا ثمينًا على ولفرهامبتون بهدف سجله كين من تمريرة بريسيتش (1-0) ضمن الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال كونتي، عقب المباراة عبر شبكة "بي بي سي"، "في الشوط الأول تسببوا في بعض المشاكل لنا، لم تكن لديهم فرص كبيرة للتسجيل لكنهم كانوا أكثر خطورة منا، سيطرنا على الشوط الثاني وكان لدينا فرص لتسجيل العديد من الأهداف".

وأضاف المدرب الإيطالي "اللعب ضد ولفرهامبتون ليس بالأمر السهل، فريق صعب مع لاعبين جيدين حقًا".

وتابع "لا تنسوا أننا خسرنا الموسم الماضي أمام ولفرهامبتون وساوثهامبتون وتشيلسي، هذا الموسم من تلك المباريات نحن الآن حصدنا 7 نقاط، وهذا يعطينا الثقة".

وواصل كونتي "لدي مجموعة من اللاعبين لديهم تناغم جيد في غرفة الملابس، وأعتقد أن هذا مهم للغاية".

وأكمل المدرب "أنتم تعرفون مدى أهمية هاري كين بالنسبة لنا، أنا سعيد حقًا برؤيته يسجل، خاصة عندما يساعد الفريق على الفوز، نحن نتحدث عن مهاجم من الطراز العالمي".

وعن أول مباراة لإيفان بريسيتش ضمن التشكيل الأساسي، علق "هو مثل باقي الفريق، عانى قليلاً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني رأيت بيريسيتش الذي أعرفه من إنتر ميلان".