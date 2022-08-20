فيريرا للاعبي الزمالك: نريد التتويج أمام الاتحاد.. والمباراة لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بدء مران اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها، يوم الثلاثاء المقبل، والتي قد تشهد تتويج الأبيض بلقب الدوري الممتاز حال فوزه على زعيم الثغر.

وحرص فيريرا على تهنئة اللاعبين خلال جلسته معهم بعد الفوز على فاركو في المباراة السابقة، وأكد ضرورة غلق ملف اللقاء تماماً والتركيز من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

تفاصيل جلسة فيريرا مع اللاعبين

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أن مباراة الاتحاد هي الأهم خلال الموسم الحالي والفوز بها سيمنح الفريق لقب الدوري.

وطالب المدرب البرتغالي لاعبيه بالاجتهاد والعمل بشكل أكبر والتركيز فقط على حسم اللقاء والتتويج، وأكد أن المباراة لن تكون سهلة ولابد من الاستعداد لها جيدًا.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة فاركو بصورة أساسية تدريبات تأهيلية خفيفة بناءًا على قرار الجهاز الفني خوفا من تعرضهم للارهاق.

تعليمات خاصة لعاشور.. وجلسة بين زيزو وفيريرا

وحرص فيريرا على منح تعليمات خاصة لإمام عاشور لاعب الوسط على هامش تدريب اليوم السبت، وشرح له بعض المواقف الفنية وبالإضافة إلى تعليمات فنية آخرى لتنفيذها في التدريبات المقبلة.

كما عقد المدرب البرتغالي جلسة سريعة مع أحمد سيد "زيزو" خلال المران الذي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الجلسة منح المدير الفني مجموعة من التعليمات لـ "زيزو" قبل انطلاق المران، وشرح بعض المواقف الفنية للاعب التي حدثت خلال مباراة فاركو الأخيرة في الدوري، والتي فاز فيها الأبيض بهدف دون رد.

وخاض إمام عاشور ومحمد عبد الغني ثنائي فريق الزمالك فقرة تأهيلية خاصة، على هامش تدريب اليوم السبت.

وشهدت الفقرة خوض الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بدون الكرة، بجانب بعض تدريبات الاستشفاء عقب مشاركتهما في مباراة فاركو الأخيرة بصورة أساسية.