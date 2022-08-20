دورتموند يسقط بريمونتادا قاتلة أمام بريمن.. وهزيمة ثالثة لليفركوزن بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق فيردر بريمن فوزًا مثيرًا على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وسجل دورتموند هدفين في الدقيقتين 45 و77 قبل أن يقلب بريمن الطاولة عليه بتسجيله 3 أهداف في الدقائق 89 و90+3 و90+5.

ورفع بريمن رصيده للنقطة 5 في المركز السابع بجدول ترتيب البوندسليجا، ويحرم بوروسيا دورتموند من الصدارة المؤقتة بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت الجولة الثالثة من الدوري الألماني، تعرض باير ليفركوزن لهزيمة ثالثة على التوالي بسقوطه أمام هوفنهايم بنتيجة 3-0.

كما فاز فرايبورج على شتوتجارت بهدف دون رد ثم انتصر ماينز على أوجسبورج بنتيجة 2-1.