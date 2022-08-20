بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يتعادل سلبياً مع شالكه بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على مواجهة فولفسبورج وشالكه، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش في اللقاء منذ بداية المباراة، ولكنه خرج بديلاً في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وأهدر سيمون تيرود لاعب شالكه ركلة جزاء في الدقيقة 45+3 من عمر المباراة.

وعرفت المباراة إلغاء هدفاً لجوشوا جيلافوجي لاعب فولفسبورج في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، بداعي التسلل.

وواصل فولفسبورج نتائجه السلبية في بطولة الدوري الألماني، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في أول 3 جولات في البوندسليجا.

وأصبح رصيد فولفسبورج نقتطين في المركز الرابع عشر، بينما بات رصيد شالكه نقطتين أيضاً في المركز الثالث عشر.