الامارات | رابطة المحترفين تختتم ورشة عمل انطلاق الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية، فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023 اليوم، حيث خصصت الورشة المنعقدة في فندق ريكسوس بريميوم دبي أعمالها اليوم، لمسؤولي المباريات العاملين مع رابطة المحترفين الإماراتية من مراقبي مباريات، مسؤولي الإعلام ومسؤولي مراقبة الدخول.

وجرى خلال الورشة عرض نظام التقارير الالكتروني، وأبرز المستجدات والتعديلات التي طرأت عليه، كما تم طرح حالات دراسية للنقاش، وذلك ضمن الأهداف العامة للورشة الساعية إلى تعريف مسؤولي المباريات والمنظمين بأبرز المستجدات التي طرأت في مختلف الجوانب التنظيمية.

وينسجم الانعقاد الدوري لورشة عمل الموسم الرياضي، والتي تظمها رابطة المحترفين سنوياً مع أهدافها المستقبلية الرامية إلى تطوير المسابقات المحلية من مختلف النواحي سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الرابطة وشركائها من أندية و رعاة وإعلام.

