شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة فيريرا مع لاعبى الزمالك بعد الفوز على فاركو وقبل لقاء الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين خلال الجلسة بعد الفوز على فاركو فى المباراة السابقة، مؤكداً ضرورة غلق ملف المباراة تماماً والتركيز من أجل الفوز فى المباراة المقبلة.

وشدد فيريرا، فى حديثه مع اللاعبين، على أن مباراة الاتحاد هى الأهم خلال الموسم الحالي والفوز بها سيمنح الفريق لقب الدوري، وطالبهم بالاجتهاد والعمل بشكل أكبر والتركيز فقط على حسم اللقاء والتتويج، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة ولابد من الاستعداد لها جيداً.

وشهدت الجلسة أجواء طيبة بين المدير الفني واللاعبين، وحرص فيريرا على الإشادة بما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.