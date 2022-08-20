شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يعود لتشكيل الاتحاد السكندرى.. وبامبو ومنسي فى هجوم البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عمر، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد البنك الأهلي فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي..

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة وعبد الله نصيب وهشام صلاح وصبري رحيل في الدفاع، مروان عطية وإبراهيم حسن وخالد الغندور مورو ساليفو في الوسط وأحمد عادل ميسي ومابولولو في الهجوم.

فيما أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

محمود الزنفلي حارس مرمى، أمير مدحت - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم -عاصم صلاح في الدفاع، محمد فتحي - محمود سيد - إسحاق يعقوبو في الوسط، كريم بامبو - موسي دياوارا - ناصر منسي في الهجوم.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - محمد بسيوني - محمود قاعود - أحمد سعيد - محمد هلال - أسامة فيصل - أحمد ياسر.