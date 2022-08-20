شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأولمبى يستهل جولاته بزيارة نادى بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، زياراته للأندية بزيارة نادى بيراميدز عصر اليوم، في إطار جولاته لعقد لقاءات مع الأجهزة الفنية للأندية لتنسيق شكل العمل معها خلال الفترة المقبلة، من أجل توفير مناخ من التعاون بين المنتخب والأندية.

وحرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، وجهازه المعاون، على استقبال جهاز المنتخب الأولمبي فى زيارته للنادي، وفى حضور أحمد زاهر المدير الإداري وباقى أفراد جهازه الإداري.

وتفقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي جيمانزيوم النادى وغرف الملابس وملعب الدفاع الجوي، ميديا إعجابه الشديد بالإمكانيات المتوافرة بالنادى، مؤكدا أنها غاية فى الروعة وتتماشى مع المتوافر للأندية الأوروبية.

وعقد الجهازان الفنيان جلسة مطولة للحديث عن شكل التعاون فى المرحلة المقبلة والتجهيز لما هو قادم، خاصة أن المنتخب الأولمبي مرتبط ببدء مشواره فى المرحلة الثانية من تصفيات التأهيل لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس، حيث ينطلق المشوار في شهر أكتوبر المقبل، وأبلغ الجهاز الفني تحية ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لجهاز المنتخب الأولمبي متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة المهمة.