شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: سموحة لن يقبل إلا الفوز فى المباريات المقبلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، أن المباريات الثلاث المقبلة أمام الجونة والمقاصة وفاركو لا تقبل إلا الفوز فقط، وذلك لتصحيح المسار، موضحا أن الفريق تعرض لعدد من المشاكل والأزمات خلال الأيام الماضية، ومنها غياب صديق أوجولا، بالإضافة إلى ملف الإعارات، ورحيل عدد من لاعبى الفريق وانشغالهم بالتوقيع لأندية أخرى.

وأضاف بسيوني، فى تصريحات صحفية، أن الفريق مازال فى المركز السادس، والفوز فى المباريات المقبلة يعيد لنا المركز الخامس الذى نبحث عنه.

وأوضح عبد الحميد بسيونى أن الفريق سيخضع للتدريبات دون راحة فى السادسة مساء اليوم دون راحة، وأغلقنا صفحة بيراميدز ونلعب للفوز على الجونة، ونعلم أن المنافس سيخوض اللقاء أمامنا بنفس الروح وهى التمسك بالبقاء ولكن ليس لدينا حسابات مع أحد وهدفنا الفوز فى جميع المباريات.

وتابع بسيوني، أعلم مدى حزن مجلس إدارة وأعضاء سموحة، ولكننا نسعى لتصحيح الصورة سريعا باستعادة الانتصارات.