الامارات | هدف تاريخي لكاين يمنح توتنهام صدارة مؤقتة للدوري الممتاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر توتنهام مؤقتا الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، بفوزه غير المقنع اليوم على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر ضمن المرحلة الثالثة، بهدف تاريخي لمهاجمه الدولي هاري كاين. ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة وبقوا دون اي فوز في عشر مباريات (3 تعادلات و 7خسارات).

وحقق كاين رقماً قياسياً في البرميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما اصبح الاكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعاً رصيده إلى 185 هدفاً، متخطياً مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184). وكان أيضاً الهدف الـ250 لكاين في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفاً وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.

ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة اثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش. وكان كاين سجل أول اهدافه هذا الموسم، الاسبوع الماضي في الوقت القاتل خلال مباراة حامية أمام تشلسي (2-2).