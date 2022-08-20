شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال سواريز للاعبى الأهلي عن الإسماعيلى بعد رباعية المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، لاعبي فريقه بعدم التقليل من الإسماعيلى بعدما خسر من المصري برباعية مساء الخميس، ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي غداً، الأحد، فى بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحث سواريز لاعبي الأهلي على ضرورة الاجتهاد والتركيز فى مواجهة الإسماعيلي غداً بالدوري، لأن المنافس قوى ومن أقوى الفرق المصرية حتى لو خسر بأربعة أهداف لهدف أمام المصرى فى الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

وكشف مدرب الأهلي للاعبيه أن مثل هذه المواجهات الكبرى دائماً ما يكون لها حسابات خاصة، لذا لابد للجميع فى الفريق أن يخوضها بكثير من التركيز والجدية والإصرار من أجل الفوز.

وشهد مران الأمس محاضرة من سواريز للاعبي الأهلي، تحدث خلالها عن أهمية الفوز في لقاء الدراويش والحفاظ على الشباك النظيفة، وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى مباريات الفريق الأخيرة ومنها عدم إستغلال الفرص التى تُتاح أمام مرمى المنافس.

فيما واصل طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا تدريباتهم التأهيلية على هامش مران الفريق أمس، الجمعة، بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي ضمن البرنامج الخاص بهم.

وحرص البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق للاطمئنان منه على أحوال اللاعبين المُصابين بالفريق.

وتحدث سواريز مع أبوعبلة عن تطورات المصابين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخوضها كل لاعب حالياً استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي كلاً من: محمد شريف، عمرو السولية، حسين الشحات، عمار حمدي، طاهر محمد طاهرن وأحمد نبيل كوكا، فيما تماثل أكرم توفيق من إصابته الأخيرة بقطع فى الرباط الصليبي وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.