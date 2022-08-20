شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: مباراة المقاصة بوابة استمرار المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علاء نبيل، نجم نادى المقاولون العرب السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادى زد، على التواجد فى قلعة ذئاب الجبل للترحيب بالجهاز الفني بقيادة شوقي غريب ومعاونيه، والتأكيد على أن جميع أبناء المقاولون العرب على قلب رجل واحد لتجاوز الأزمة والاستمرار فى الدوري الممتاز.

ورحب المهندس محمد عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، باللفتة الطيبة من نجم المقاولون والمدير الفني الأسبق للفريق، وأكد أن هذا هو شعور كل أبناء المقاولون العرب.

وأكد علاء نبيل فى تصريحات صحفية، إن جميع أبناء قلعة المقاولون العرب يدعمون ويساندون الفريق - جهاز فني ولاعبين ـ لتجاوز الأزمة، وهنأهم بالفوز على مصر المقاصة وأنه سيكون بوابة الاستمرار فى الدوري الممتاز.

وأضاف نبيل أن المقاولون العرب فريق كبير وتاريخ عريق، ويكفي أنه يحتل المرتبة الثالثة بعد الأهلي والزمالك تحقيقا للبطولات، وأنه متفائل بقرار مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالتعاقد مع أحد نجوم التدريب فى مصر وهو شوقي غريب صاحب الإنجازات الكبيرة فى الكرة المصرية.

من جهته وجه شوقي غريب الشكر لعلاء نبيل ونجوم المقاولون العرب القدامي الذين لا يترددون فى توفير كل سبل الدعم للجهاز الفني في سبيل نجاحه في مهمته، مشددا على أن الفريق يستحق مكانة أفضل كما وجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل لتذليل كافة العقبات وتوفير المناخ المناسب لإنجاز المهمة .