شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أفشة 3 أسابيع بسبب جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أجرى اليوم عملية «فتق فى جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن العملية التي أجراها «أفشة» تمت بنجاح، وأنه سيتعافى منها خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏