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الأهلى يعلن غياب أفشة 3 أسابيع بسبب جراحة الفتاق

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، أجرى اليوم عملية «فتق فى جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

 

وقال رئيس الجهاز الطبي، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن العملية التي أجراها «أفشة» تمت بنجاح، وأنه سيتعافى منها خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏

 

وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواجد مع «أفشة» خلال العملية التي أجراها؛ للاطمئنان ‏على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول فى معسكر مغلق؛ استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب والمؤجلة من ‏الجولة الـ 18 في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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