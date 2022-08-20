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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب أفشة 3 أسابيع بسبب جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، أجرى اليوم عملية «فتق فى جدار البطن» بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.
وقال رئيس الجهاز الطبي، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن العملية التي أجراها «أفشة» تمت بنجاح، وأنه سيتعافى منها خلال ثلاثة أسابيع.
وحرص الدكتور أحمد أبوعبلة على التواجد مع «أفشة» خلال العملية التي أجراها؛ للاطمئنان على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول فى معسكر مغلق؛ استعدادًا لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ الأحد باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ 18 في بطولة الدوري الممتاز.