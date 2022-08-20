بيراميدز يضع برنامجا تأهيليا للمصابين لاستعادتهم قبل انتهاء الموسم

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبي لفريق بيراميدز بقيادة الدكتور مصطفى المنيرى برنامج تأهيل خاص لمصابى الفريق الأول، على أمل عودة بعضهم في المواجهات المقبلة حيث سيواجه بيراميدز نظيره فيوتشر المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وغاب رمضان صبحى عن مواجهة سموحة بعدما تعرض لإصابة في التدريبات التي سبقت المباراة وخضع لأشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، حيث يحتاج لبعض الوقت للتأهيل والعلاج قبل العودة والمشاركة من جديد مع الفريق.

كما يعانى البوركيني إيريك تراوري من جزع في الرباط الداخلي للركبة غاب بسببه عن مباراة المحلة وسموحة، ويحتاج لأسبوع إضافي من التأهيل قبل المشاركة مجددا مع الفريق، كما تعرض أسامة جلال لإصابة مؤخرا وخضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت معاناته من كدمة شديدة بالسمانة وتجمع دموي، ويحتاج إلى أسبوع للعلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية.

ويعانى الحارس شريف إكرامي يعاني من شد في العضلة الأمامية للفخذ ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة فيما تبقى من مباريات الدوري الممتاز.