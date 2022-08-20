7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها سواريز يمنح الفرصة لـ4 لاعبين فى الأهلي قبل نهاية الموسم، طارق العشرى يغلق الباب أمام رحيل ثلاثى طلائع الجيش.

سواريز يمنح الفرصة لـ4 لاعبين فى الأهلي قبل نهاية الموسم

ينوي البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية في ظل سياسة المدرب البرتغالي تجربة جميع لاعبي الفريق بعد قرار مجلس الإدارة الأخير باستكمال مباريات الموسم الجاري بالناشئين والعائدين من الإصابة بهدف إراحة الأساسيين.

الإسماعيلى يستقر على الاستغناء عن الجزائرى محمد بن خماسة فى الصيف

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على رحيل الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث تبحث لجنة التعاقدات بالدراويش عن تسويق اللاعب لعرضه للبيع بسبب كثرة إصاباته.

طارق العشرى يغلق الباب أمام رحيل ثلاثى طلائع الجيش

أغلق طارق العشرى، المدير الفني لطلائع الجيش، الباب أمام رحيل الثلاثى "مصطفى الزناري ومحمد بسام وعمرو السيسي"، لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اتفق العشرى مع إدارة ناديه على استمرار القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد، مع تدعيم الطلائع بصفقات قوية لتقديم موسم متميز.

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أشرف قاسم بعد جراحة الركبتين

خضع أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لعملية جراحية بتغيير مفصلين فى الركبتين، بعدما شهدت الفترة الماضية معاناته من عدة مشاكل فى مفصل الركبتين.

انطلاق النسخة الرابعة من بطولة مصر الدولية للاسكواش 19 سبتمبر المقبل

تنطلق بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022 فى نسختها البلاتينية الرابعة للرجال والسيدات اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة أسبوع بمجموع جوائز يتخطى 11 مليون جنيه مصرى.