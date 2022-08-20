شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يحتاج "هدفين" لمعادلة رقم مصطفى رياض فى نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عبد الله السعيد من كسر رقم مصطفى رياض نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق، من حيث عدد الأهداف التى سجلها فى مسابقة الدورى المصرى، حيث سجل الراحل "رياض" على مدار تاريخه 122 هدفًا، ووصل السعيد حاليًا لهدفه رقم 120.

عبد الله السعيد نجح فى الوصول للهدف رقم 120، بعدما سجل هدفين فى مواجهة سموحة، التى أقيمت أمس، الجمعة، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 4 / 1 ليصبح أمام قائد بيراميدز هدفين حتى يعادل رقم مصطفى رياض، ويحتاج لثلاثة أهداف لكسر الرقم.

وجاءت قائمة هدافين نادى المائة كالتالى..

1 ـ حسن الشاذلى ـ 173 هدفا

2 ــ حسام حسن 168 هدفا

3 ــ السيد الضظوي 127 هدفا

4 ــ مصطفى رياض 122 هدفا

5_ عبد الله السعيد 120 هدفًا "قابلة للزيادة"

6 ــ محمود الخطيب 109 هدفا

7- أحمد الكاس 107 هدفا

8 ـ محمد أبوتريكة 106 أهداف

9 ــ جمال عبد الحميد 101 أهداف