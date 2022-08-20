شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الجيل الصاعد الجزائرى فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الجيل الصاعد الجزائرى بنتيجة 3/1 فى رابع مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ونجح فريق طائرة الزمالك فى الفوز على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته أمس الجمعة، كما فازت طائرة الزمالك على العربى الكويتى بنتيجة 3/2 فى إطار ثانى لقاءاته بالبطولة، قبل أن يحصل على راحة الخميس ، حيث تلقى خسارة من المنتخب السعودى فى أول لقاءاته .

ويخوض فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك خامس مبارياته بالدور الأول فى بطولة العين الدولية، أمام العين الإماراتى منظم البطولة غدا الأحد.

وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت الماضى، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات، والمشاركة فى البطولة.