شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يجرى جراحة الفتاق خلال إجازة الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى جراحة الفتاق فى أحد المستشفيات، منذ قليل، وذلك بعد الحصول على راحة من التدريبات والمباريات أسوة بباقي اللاعبين الأساسيين في الفريق منذ يوم 4 أغسطس الجارى، تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة باستكمال الموسم الجاري بالناشئين والعائدين من الإصابة.

وفتح الجهاز الطبي خط اتصال مع أفشة، خاصة أن اللاعب سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع بسبب هذه الجراحة.

ويستعد الأهلي لمباراة الأسماعيلي المقرر لها مساء غد، الأحد، بإستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن حسين الشحات لاعب الأهلي كان قد أجرى نفس العملية الجراحية "الفتاق" في يونيو 2020 وغاب بسببها عدة أسابيع عن الملاعب.



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