شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات مثيرة تحسم مصير المقاولون فى الدورى بعد ثلاثية المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى للمقاولون العرب 3 مباريات قوية فى مسابقة الدوري العام، بعد تغلب ذئاب الجبل فى الجولة 31 على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة ساهمت فى تقدمه مركزين بجدول ترتيب الدورى.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب فى البقاء بالدوري العام بعدما رفع رصيده للنقطة 29 ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو في الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاءت المواجهات المتبقية للمقاولون فى الدوري العام كالتالي:

ـ المقاولون العرب وفاركو: 23 أغسطس على استاد عثمان أحمد عثمان

ـ المقاولون العرب والاتحاد لسكندري: 26 أغسطس على استاد الأسكندرية

ـ المقاولون العرب والمصري: 29 أغسطس في برج العرب

من جانبه، أبدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة وتقدم المقاولون مركزين في جدول ترتيب الدوري.

وجدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية تعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد، وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.