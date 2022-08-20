شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي والإسماعيلي مواجهة الفريقين المرتقبة غداً، الأحد، فى بطولة الدورى، بإعتبارها أحد كلاسيكيات الكرة المصرية بعيداً عن ترتيب الفريقين فى جدول الدوري.
فى السطور التالية نرصد أهم المعلومات حول مباراة الأهلي والإسماعيلي..
س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي؟
ج: يلتقي الأهلي والإسماعيلي فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.
س: ما هو ترتيب الأهلي والإسماعيلى فى جدول الدوري قبل لقاء الغد؟
ج: الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها من 30 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 36 نقطة من 30 مباراة أيضاً.
س: ماذا قدم الأهلي والإسماعيلى قبل المباراة؟
ج: الأهلي فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20، فيما فاز الإسماعيلى فى 9 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً ودخل شباكه 35.
س: ماذا فعل الأهلي والإسماعيلي فى الجولة الماضية من الدوري؟
ج: الأهلي تعادل مع إيسترن كومباني سلبياً، فيما تعرض الإسماعيلي لخسارة قاسية بأربعة أهداف لهدف من المصري.
س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟
ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى غداً الأحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء وبعده.