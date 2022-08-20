شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والإسماعيلى غداً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي والإسماعيلي مواجهة الفريقين المرتقبة غداً، الأحد، فى بطولة الدورى، بإعتبارها أحد كلاسيكيات الكرة المصرية بعيداً عن ترتيب الفريقين فى جدول الدوري.

فى السطور التالية نرصد أهم المعلومات حول مباراة الأهلي والإسماعيلي..

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ج: يلتقي الأهلي والإسماعيلي فى التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.

س: ما هو ترتيب الأهلي والإسماعيلى فى جدول الدوري قبل لقاء الغد؟

ج: الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها من 30 مباراة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 36 نقطة من 30 مباراة أيضاً.

س: ماذا قدم الأهلي والإسماعيلى قبل المباراة؟

ج: الأهلي فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 9 وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبلت شباكه 20، فيما فاز الإسماعيلى فى 9 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً ودخل شباكه 35.

س: ماذا فعل الأهلي والإسماعيلي فى الجولة الماضية من الدوري؟

ج: الأهلي تعادل مع إيسترن كومباني سلبياً، فيما تعرض الإسماعيلي لخسارة قاسية بأربعة أهداف لهدف من المصري.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والإسماعيلى غداً الأحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء وبعده.