شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يصعد لنهائى بطولة العالم للناشئين بعد الفوز على باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطني لناشئي الاسكواش إلى الدور النهائي ببطولة العالم للناشئين التى تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، بعد تغلبه فى نصف النهائي على المنتخب الباكستاني بنتيجة 2/1 فى مجموع المواجهات.

وجاءت نتائج مواجهة مصر وباكستان كالتالي:

- فوز كريم التركي على منافسه حمزة خان بنتيجة 3-0 وجاءت الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-5.

- هزيمة محمد ناصر أمام منافسه نور زمان بنتيجة 3-1 وجاءت الأشواط كالتالي: 3-11, 11-7, 3-11, 6-11.

- فوز محمد زكريا على منافسه أشاب أرفان بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6,7-11, 13-11, 11-8.

وكان منتخب الاسكواش قد تأهل إلى بطولة العالم بعد الفوز على أمريكا في ربع النهائي بشوطين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة في البطولة، بعدما تأهل من دور المجموعات عقب الفوز أيضاً على نيوزيلندا وكولومبيا بثلاثة أشواط نظيفة في كل مباراة.

وأسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الإجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة الـ15 عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.

وحصدت ملك خفاجي المركز الخامس بعد الفوز على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.