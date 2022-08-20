شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ32 بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 3 جولات فقط من نهاية المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصرى

الاثنين

غزل المحلة & مصر المقاصة..5.30 مساءً على ستاد غزل المحلة

سيراميكا & الطلائع..5.30 مساءً على ستاد الجبل الاخضر

فيوتشر & بيراميدز..8 مساءً على ستاد الاهلى والسلام

الثلاثاء

المقاولون العرب & فاركو..5.30 مساءً بالجبل الاخضر

سموحة & الجونة..5.30 مساءً على ستاد الاسكندرية

الزمالك & الاتحاد السكندرى..8 مساءً على ستاد القاهرة الدولى

البنك الأهلى & المصرى البورسعيدى..8 مساءً على ستاد برج العرب

الأربعاء

الإسماعيلى & ايسترن كومبانى..5.30 مساءً على ستاد الإسماعيلية

الأهلى & إنبى..8 مساءً على ستاد الأهلى والسلام

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.