شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مصير العروض المحلية لـ محمد محمود فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، جلسة خاصة مع محمد محمود لاعب وسط الفريق لمناقشة العروض التى وصلته خلال الفترة الأخيرة من عدة أندية محلية.
وعاد محمد محمود للظهور مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبدأ يعتمد عليه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني بشكل شبه مٌستمر كأساسى أو احتياطي.
ويظهر محمد محمود بشكل جيد بعد عودته من غياب قرابة ثلاثة مواسم للإصابات المتتالية.
وارتبط اسم محمد محمود خلال الفترة الأخيرة بأكثر من خمسة أندية محلية منها الاتحاد السكندرى وسموحة والإسماعيلي وغيرها.
ومن المقرر أن يناقش الأهلي مصير هذه العروض مع اللاعب الذى بالتأكيد يرغب فى البقاء مع الأهلي، لاسيما فى ظل عودته للمشاركة وظهوره بشكل جيد.
ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي غداً، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.