شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مصير العروض المحلية لـ محمد محمود فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، جلسة خاصة مع محمد محمود لاعب وسط الفريق لمناقشة العروض التى وصلته خلال الفترة الأخيرة من عدة أندية محلية.

وعاد محمد محمود للظهور مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وبدأ يعتمد عليه البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني بشكل شبه مٌستمر كأساسى أو احتياطي.

ويظهر محمد محمود بشكل جيد بعد عودته من غياب قرابة ثلاثة مواسم للإصابات المتتالية.

وارتبط اسم محمد محمود خلال الفترة الأخيرة بأكثر من خمسة أندية محلية منها الاتحاد السكندرى وسموحة والإسماعيلي وغيرها.

ومن المقرر أن يناقش الأهلي مصير هذه العروض مع اللاعب الذى بالتأكيد يرغب فى البقاء مع الأهلي، لاسيما فى ظل عودته للمشاركة وظهوره بشكل جيد.

ويستعد الأهلي لمباراة الإسماعيلي غداً، الأحد، في بطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 لبطولة الدوري الممتاز.