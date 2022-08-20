"قبل رسالة رونالدو".. الزمالك يرفض رونالدينيو..ديل بييرو في الإسماعيلي..وفاركو يغازل آلفيش

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف أحد مشجعي الزمالك الأضواء أمس قبل إنطلاق مباراة فريقه مع فاركو في الأسبوع الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز برسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكتب المشجع على لافتة "رونالدو انضم إلى النادي الأفضل في أفريقيا" وذلك عقب رغبة النجم البرتغالي في الرحيل عن فريقه قبل غلق باب الانتقالات.

ولم يكن اسم صاروخ ماديرا الأول في الارتباط بالأندية المصري من نجوم الصف الأول في العالم سبقه العديد الذي دارت حولهم الشائعات حول اللعب في البطولة المصري.

وجاءت البداية عام 2013 عندا ذكرت بعض التقارير الصحفية انتقال النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو ليدعم صفوف الدراويش .

ونسب تصريح لأحد المدربين الذي يعملون في إيطالياً أن النادي الإسماعيلي كلفه بالتفاوض مع بييرو نجم اليوفي التاريخي والذي كان يلعب في هذا الوقت في نادي سيدني الإسترالي ولكن محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي خرج وكذب هذا الخبر سريعا .

2014 عندما كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين أن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع النجم البرازيلي رونالدينيو من أجل ضمه للفريق ولكن المقابل المادي عرقل إتمام الصفقة

وفي الصيف الماضي ربطت بعض التقارير النجم البرازيلي داني ألفيش بالانتقال إلى نادي فاركو وخرج شيرين حلمي رئيس النادي وأكد أنه سيحاول التعاقد مع النجم للاستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة ولكن الصفقة لم تتم .