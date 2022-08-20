الامارات | ليستر سيتي يمدد عقد هدافه فاردي ويقطع الطريق على مان يونايتد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد ليستر سيتي الإنكليزي عقد مهاجمه التاريخي جايمي فاردي، قاطعا الطريق على مان يونايتد الذي رغب في ضم اللاعب. وكان فاردي قاد ليستر إلى احراز لقب الدوري المحلي في 2016، ويستمر عقده الجديد حتى عام 2024. وتحدّث المهاجم الدولي السابق البالغ 35 عاماً عن شعوره بانه "بمثابة أثاث" النادي الذي انضم اليه عام 2012 من فليتوود المغمور. وسجّل 133 هدفاً في البرميرليغ في 272 مباراة، بينها 24 في موسم 2016، عندما خالفت تشكيلة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري كل التوقعات محرزة اللقب.

قال صاحب 164 هدفاً في 387 مباراة في مختلف المسابقات "أنا فوق القمر بطبيعة الحال. عندما علمت ان النادي يرغب ذلك، لم يكن بوسعي سوى التوقيع وكان القرار سهلاً". وكان عقد فاردي سينتهي في 2023 وارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد. فاردي الذي أحرز لقب الكأس مع ليستر أيضاً عام 2021، نال لقب هداف الدوري في موسم 2020 مع 23 هدفاً، كما سجل 7 أهداف في 26 ظهوراً مع منتخب إنكلترا بين 2015 و2018.