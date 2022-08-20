الأبيض يقترب من اللقب.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزًا صعبا على فاركو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري.

واستطاع فريق بيراميدز أن يضرب سموحة بـ خمسة أهداف ويحصد 3 نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري، ليواصل ملاحقة الزمالك على لقب الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز خلال مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري من أجل الفوز بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بجولتين.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - المركز الأول - 75 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 68 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 63 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 50 نقطة.

5- طلائع الجيش - المركز الخامس - 49 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس - 42 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 41 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 40 نقطة.

9- المصري - المركز التاسع - 36 نقطة.

10- الإسماعيلي- المركز العاشر - 36 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 36 نقطة.

12 - إنبي- المركز الثاني عشر - 35 نقطة.

13- الاتحاد السكندري - المركز الثالث عشر - 33 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 31 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 29 نقطة.

16- الجونة - المركز السادس عشر - 29 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 29 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك على فاركو

واستمر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 19 هدفًا.

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 19 هدفًا.

2- جون إيبوكا (إنبي) - مروان حمدي (سموحة) برصيد 13 هدفًا

3- مابولولو (الاتحاد السكندري) - المركز الثاني - 12 هدفًا.

4- مصطفى شلبي (إنبي)، شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - المركز الرابع - 10 أهداف.

5- سيف الدين الجزيري (الزمالك)، أحمد رفعت وأحمد عاطف (فيوتشر) محمد هلال (البنك الأهلي)، المركز الخامس - برصيد 9 اهداف.

6- علي معلول ومحمد مجدي أفشة (الأهلي)، أشرف بن شرقي (الزمالك)، وخالد قمر (الجونة)، ومحمد صالح (ايسترن كومباني)، وناصر منسي (البنك الأهلي) المركز السادس - برصيد 8 أهداف.