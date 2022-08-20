«263 مليون جنيه و11 ساعة ألماظ من تركي آل الشيخ».. مرتضى منصور للخطيب: لا تُقحم السيدات في معركتنا.. ومستعد للاعتذار بشرط

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على منشورات السيدة نيرفين فريد، زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وابنتها نور، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد وقف الحكم ضد الأول في قضية سب وقذف الثاني.

وقال منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "السيدات على منصات التواصل الاجتماعي يردون علينا!، المفترض زوجتي التي ذهبت إلى بيت الله الحرام 5 مرات هي التي ترد عني لأنني من صدر ضدي حكم؟، لكن أن نُدخل السيدات في الأمر ونبكي ونقول نحن تم سبنا!".

وأضاف رئيس الزمالك: "لماذا لم تبكوا عندما قال عنكم تركي آل الشيخ عصابة، وطالبكم باسترجاع الساعات التي حصلتم عليها؟"، بحسب ما نقل موقع "بطولات".

وتابع: "يا كابتن محمود الخطيب بعد إذنك ابعد السيدات عن المعركة حتى لا تكون معركة رخيصة، السيدة زوجتك فاضلة أخرجها من الموضوع، إما إنك فشلت ولجأت لإقحام السيدات، هل يرضيك أن أرد على زوجتك ونجلتك؟، أنا مُندهش مما يحدث".

وواصل مرتضى منصور: "هل تريد أن تُلهي جماهير الأهلي وأعضاء الجمعية العمومية، (شوف الخيبة إللي إنت فيها) النادي كان في الدور الـ 26 حاليًا هبط للطابق السفلي، أين المنشآت التي أقمتها؟".

وقال رئيس نادي الزمالك: "سأوجه سؤالا للخطيب، وأقسم بالله لو أجبت عليه سأتقدم باعتذار لك، هل أخذت من تركي آل الشيخ 263 مليون جنيه؟ الرقابة الإدارية أكدت هذا الأمر وجهاز الكسب غير المشروع أيضًا، بالإضافة إلى 11 ساعة ألماظ".

واختتم مرتضى منصور: "نريد أن نغلق هذه الصفحة ونترك الأمر للقضاء، لا يوجد أحد فوق القانون، الذي فوق القانون هو الذي حصل على 263 مليون جنيه ولم يُعيدهم، من فضلك يا خطيب إغلق هذه الصفحة وركز مع فريقك، ولا تُشتت جماهيرك".

وقبل أيام، أعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع النفاذ.

ولاحقاً، أعلن مرتضى منصور وقف الحكم الصادر قبل أيام بحبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.