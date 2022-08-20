شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مشاركة عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي اليوم، السبت، لتحديد مدى إمكانية لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فريق الأهلي غداً الأحد فى التاسعة مساءً فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر المسابقة المحلية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وغاب عبد الرحمن مجدي عن مران فريقه الذى أقيم مساء أمس على ملعب فندق إقامة الإسماعيلي بالإسكندرية، وذلك بعدما شعر بشد خفيف فى العضلة الضامة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، استبعد اللاعب من مباراة المصرى البورسعيدي الأخيرة لإراحته نظرًا لضغط المباريات فى الفترة الحالية.