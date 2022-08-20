شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هادى سليمان حارس يد "الزهور": هوايتى الصيد وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هادى سليمان حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزهور.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الصيد والسفر.
بتدخل المطبخ؟
آه بدخل المطبخ.
ما الأكلة التى تتميز فيها؟
الشاورما.
من نجمك المفضل؟
أحمد الأحمر.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
إعلامى.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
أحمد زكى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.