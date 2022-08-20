شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هادى سليمان حارس يد "الزهور": هوايتى الصيد وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هادى سليمان حارس مرمى فريق كرة اليد بنادى الزهور.

الصيد والسفر.

آه بدخل المطبخ.

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أحمد الأحمر.

عمرو دياب.

إعلامى.



أحمد زكى.

الكاجوال.