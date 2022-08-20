شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر نتيجة الكشف الطبى لحسم صفقة زكريا الوردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك نتيجة الكشف الطبى الذى يخضع له زكريا الوردى، لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، لحسم صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء بشكل رسمى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووصل زكريا الوردى القاهرة منذ أيام، وسط أنباء عن إتمام انتقاله لصفوف الزمالك، ومن المنتظر أن تحسم الصفقة بشكل رسمى فور انتهاء اللاعب من إجراءات الكشف الطبى، على أن يتم الإعلان عن الصفقات التى نجح الأبيض فى إبرامها عقب حسم تتويجه بلقب الدورى للموسم الحالى.

أبرز معلومات عن زكريا الوردى

الوردى يتميز بصغر سنه، حيث يبلغ 22 عاما فهو مواليد 1998

بدأ فى نادى التطوانى وانتقل منه إلى الرجاء المغربي، وخلال مسيرته حقق 4 بطولات مع الفريق وهى السوبر الأفريقى والدوري المغربي بالإضافة إلى بطولة الأندية العربية والكونفدرالية الأفريقية.

شارك مع المنتخب المغربى للشباب تحت 20 عاما، فى 4 مباريات، و 5 مباريات مع منتخب تحت 23 عاما.

خاض 112 مباراة، سجل فيها هدفين وصنع 3 لزملائه.

حصل خلال المباريات التى شارك فيها على 19 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.