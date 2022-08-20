الامارات | "أولوية" تشافي لتسجيل كونديه مع برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب برشلونة الإسباني تشافي السبت ان "الأولوية لتسجيل كونديه"، في رحلة الفريق غدا لمواجهة ريال سوسييداد ضمن المرحلة الثانية من الليغا، فيما لم يستهل المدافع الفرنسي الدولي مشواره بعد مع بلوغرانا. وقال تشافي في مؤتمر صحافي عشية المباراة "نحن ننتظر. هناك وقت حتى مساء غد. حتى اللحظة، لا يزال تسجيل كونديه معلقاً". وتمكن برشلونة من تسجيل جميع لاعبيه الجدد، باستثناء كونديه (23 عاماً)، بسبب سقف الرواتب المحدّد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

أضاف مدرب الفريق الكاتالوني عن لاعب اشبيلية السابق الذي يرى فيه قلب دفاع بدلا من اللعب في مركز الظهير "أجده جيداً. هو قائد طبيعي، يتواصل كثيراً ويتميّز في الانطلاقات بالكرة. لكننا بحاجة لرحيل بعض اللاعبين كي نتمكن من تسجيل كونديه". وبحسب الصحف المحلية، يعمل برشلونة راهناً على رحيل المهاجمين الهولندي مفيس ديباي إلى يوفنتوس الإيطالي والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ إلى تشلسي الإنكليزي، أو حتى لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ.

لكن تشافي شدّد "سنرى ماذا سيحصل. أعوّل عليهم غداً، قد يلعبون دوراً حاسماً، لم يرحل أحد بعد. لكن الأولوية هي لتسجيل كونديه".

وانتقد تشافي انطلاق الدوري قبل حسم فترة الانتقالات الصيفية "يجب ان يركز اللاعبون على اللعب. ينبغي ان ينتهي المركاتو قبل انطلاق البطولات، والا لن تكون مرتاحاً أبداً للعب. تستعد لتلعب في نهاية الاسبوع مع لاعب معيّن، ثم بين يوم وآخر يرحل. ليس السيناريو المثالي".