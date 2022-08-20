شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في الميركاتو الصيفي 2022.. ما هي صفقات الترجي التونسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواصل نادي الترجي التونسي تدعيم صفوف الفريق بكل قوة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2022، استعدادا للموسم الجديد.

وعاد المدرب المخضرم نبيل معلول لتولي القيادة الفنية لبطل تونس التاريخي، في أواخر الموسم الماضي وقاده للقب الدوري المحلي.

في الميركاتو الصيفي 2022.. ما هي صفقات الترجي التونسي؟



ويضع الترجي بقيادة نبيل معلول، نصب عينيه المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.

أعلن الترجي في بيان رسمي يوم السبت 20 أغسطس/ آب، التعاقد مع المدافع الواعد زين الدين ساسي لاعب منتخب تونس تحت 20 عاما، في صفقة انتقال حر لمدة 4 أعوام.



وسبق للمدافع البالغ من العمر 19 عاما اللعب بين صفوف فريق جانجان الفرنسي، وهو ثامن صفقات بطل تونس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الترجي مع ياسين مرياح وحسام دقدوق ومحمد بن علي وعزيز فلاح ومعتز زدام، والأردني محمد أبو زريق "شرارة" والجزائري رياض بن عياد.



كشف نادي الرجاء عن جدول مبارياته في الدور الأول من الموسم الجديد بالدوري المغربي 2022-2023، والذي يبحث خلاله عن استعادة اللقب.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن انطلاق دوري المحترفين في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد اجتماع لمجلس الإدارة عقد مطلع الشهر الحالي.



ستشهد الجولة الأولى مواجهات قوية، حيث يستضيف الرجاء منافسه أولمبيك آسفي، بينما يتوجه الجيش الملكي لأقصى الشرق ليحل ضيفا على مولودية وجدة، ويلعب الوداد حامل اللقب مع الفتح الرباطي.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب الدفاع الجديدي مع اتحاد تواركة الوافد الجديد، والمغرب الفاسي ضد المغرب التطواني العائد لمصاف الكبار.

كما سيلعب أولمبيك خريبكة مع شباب المحمدية واتحاد طنجة مع شباب السوالم ونهضة بركان مع حسنية أغادير.

أجريت اليوم السبت، قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2021-2022 عن منطقة الشرق.

وسيلتقي أوراوا رد دياموندز الياباني مع باثوم يونايتد التايلاندي في دور الثمانية، وذلك على ملعب سايتاما الاثنين المقبل.



في المقابل، يلتقي تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي مع نظيره فيسل كوبي المتعثر في الدوري الياباني.

وسبق لأوراوا الفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2006 و2016 وأوقعته القرعة ضد باثوم بعد فوزه في دور 16 يوم الجمعة 5-0 على جوهور دار التعظيم بطل ماليزيا.

وفاز باثوم على كيتشي القادم من هونج كونج 4-0 يوم الجمعة، ليضمن المشاركة لأول مرة في دور الثمانية في البطولة.

وسيلتقي تشونبوك الذي توج بلقب البطولة مرتين أيضا، مع فيسل كوبي الذي فاز رغم تعثره المحلي في دور الـ16 على مواطنه يوكوهاما مارينوس في ثمن النهائي.

وتأهل تشونبوك لدور الثمانية بعد فوزه بشق الأنفس على مواطنه دايجو بفضل هدف في الوقت بدل الضائع.

وستقام مباراتا دور الثمانية لشرق آسيا يوم الاثنين المقبل، بينما يلعب نصف النهائي يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.

وتستكمل مباريات منطقة غرب آسيا في بداية فبراير 2023، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة من دورين ذهابا وإيابا في 19 و26 من نفس الشهر.

نجح نادي ليستر سيتي الإنجليزي في تحصين مهاجمه وأسطورته جيمي فاردي من أي محاولات لنظيره مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.

وأعلن ليستر في بيان رسمي ظهر السبت، عن تمديد عقد المهاجم الإنجليزي المخضرم حتى صيف 2024.



جاء ذلك بعد أيام معدودة على ظهور تقارير صحفية تفيد بعزم المان يونايتد على التحرك بشكل مفاجئ نحو هداف الدوري الإنجليزي الأسبق.

ويحاول المان يونايتد التعاقد مع مهاجم جديد، تحسبا لرحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ويلعب فاردي بقميص ليستر سيتي منذ عام 2012، حيث خاض مع الفريق 387 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالها 164 هدفا.

ويعد موسم 2015-2016 الأفضل في مسيرة فاردي بعدما سجل 24 هدفا أسهمت في تتويج الثعالب بلقب البريميرليج لأول مرة في تاريخ النادي.