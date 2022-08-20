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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت التكهنات بشأن بديل كاسيميرو في فريق ريال مدريد الإسباني، بعد انتقال اللاعب البرازيلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الساعات القليلة الماضية.

ما هو بديل كاسيميرو في فريق ريال مدريد الإسباني؟

ويأتي البرازيلي برونو جيماريش لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بين المرشحين بقوة لتعويض كاسيميرو في الفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

في هذا الصدد أغلق إيدي هاو مدرب نيوكاسل، الباب تماما أمام كل الشائعات الخاصة برحيل لاعبه صوب بطل إسبانيا وأوروبا التاريخي.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "صن" البريطانية إن "جيماريش قادر على تحقيق كل أحلامه هنا في نيوكاسل".



وأضاف: "نحن نرغب في تعزيز صفوف الفريق، وليس التخلص من أفضل اللاعبين، عموما ليس لديّ أي أزمة بشأن تلك التكهنات، هي في النهاية تعكس مستوى برونو وتمثل مكافأة له. لقد كان مذهلا وسيواصل التحسن".

وشدد هاو بقوله: "لقد جاء إلينا في وقت صعب عندما كنا في صراع قوي لتجنب الهبوط في الدوري الممتاز، وقاتل معنا من أجل البقاء بين الكبار، وأعتقد أن ذلك يعكس صفاته الحقيقية".

وأتم "أنا واثق أن لديه طموحات كبيرة للمضي قدما في مسيرته، لأن لديه القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة، وعلينا منحه فرصة لتحقيق أهدافه هنا".

ودع ثنائي ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش وتوني كروس، زميلهما البرازيلي كاسيميرو، الذي قرر الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن المان يونايتد وريال مدريد مساء الجمعة، توصلهما لاتفاق بشأن انتقال صاحب الـ30 عاما إلى الشياطين الحمر، في صفقة ستكلف الأخير 60 مليون جنيه إسترليني، حسب التقارير.



وعقد كروس ومودريتش شراكة ثلاثية تاريخية مع كاسيميرو في خط وسط ريال مدريد، قادت الفريق للهيمنة على دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة بـ4 ألقاب من 2016 إلى 2022.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن محتوى الرسائل التي كتبها مودريتش وكروس إلى كاسيميرو، لتوديعه وهو في طريقه إلى مانشستر يونايتد.

النجم الألماني في رسالة وداع كاسيميرو التي نشرتها صحيفة ماركا: "معك يا كاسي العزيز، كان من المستحيل أن يكون هناك شيئًا صعبًا، لم تكن تجعلنا نستريح حتى في الحمام التركي".

وأكمل: "معك حتى الحمام التركي كان عبارة عن صالة ألعاب رياضية، جهاز المشاية والأوزان كانت موجودة في كل مكان".

وأضاف: "سوف أشتاق إليك، فأنت لاعب محترف على مستوى نموذجي، نموذج لأفضل لاعب، ومقاتل أنقذني عديد المرات، لكن فوق كل هذا شخص جيد".

وأتم كروس رسالته بكلمات "لقد صنعنا التاريخ يا رجل، يا لها من مرحلة أسطورية، الآن انفصلنا رياضيًا ولكن صداقتنا باقية، أتمنى لك الأفضل وأراك قريبًا".

من جانبه مودريتش إلى زميله البرازيلي رسالة جاء فيها: "عزيزي كاسي، لازلت أتذكر أول مباراة لك مع الفريق، وكيف كنت متوترا! طلبت منك أن تكون هادئًا وأنا الآن أفكر في هذا الأمر، وأتفهم كيف آتى أكله بعد كل ما حققته".

وأردف "لقد كان موسمي الأول أيضًا ولا أحد منا كان يتخيل ما الذي تحمله لنا كرة القدم".

وأكمل: "لقد أصبحت قائدًا حقيقيًا لزملائك وللاعبي ريال مدريد، سنتذكرك دومًا، لقد فزنا بالكثير معًا، لكني احتفظ بذكريات لم يرها أحد عن عملنا اليومي في فالديبيباس (مقر التدريبات)، خاصة النكات التي كنت تطلقها، لأنك كنت دومًا في حالة مزاجية جيدة حتى في أوقات التوتر أو الفشل".

وأضاف: "إن ضحكي معك كان يمنحني راحة البال، حتى في أرض الملعب وأنا أنظر للخلف وآراك، لأنك كنت أفضل حارس شخصي في العالم".

واختتم: "سأفتقدك ولكني أتمنى لك الأفضل، أنت مثال للشخص الاحترافي، شكرًا على كل شيء يا صديقي".

يذكر أن كاسيميرو قضي 9 سنوات في ريال مدريد منذ قدومه للفريق قادمًا من ساو باولو البرازيلي في 2012، وهي نفس سنة قدوم مودريتش من توتنهام هوتسبير إلى سانتياجو بيرنابيو، بينما لحق بهما كروس في 2014.

يستعد نادي تشيلسي بطل إنجلترا وأوروبا الأسبق، للتحرك نحو التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم ماجواير مستويات باهتة منذ انضمامه إلى مان يونايتد، رغم اختياره قائدا للفريق، وتعرض لهجوم حاد من أنصار النادي التي وصفته بـ "الكارثي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تشيلسي يضع ماجواير كخيار ثان حال فشل التعاقد مع ويسلي فوفانا لاعب ليستر سيتي.

وكانت كافة التقارير تشير لاقتراب فوفانا من "البلوز" خلال الأيام القليلة الماضية، لكن المفاوضات تعقدت بعض الشيء في الفترة الماضية.



وأوضح المصدر أن مان يونايتد يستهدف التعاقد مع الأمريكي كريستيان بوليسيتش من تشيلسي، بما قد يسهل حصول الأخير على خدمات ماجواير في صفقة تبادلية قبل نهاية أغسطس/ آب الحالي.

ويطالب عدد كبير من جماهير مان يونايتد باستبعاد ماجواير من التشكيلة الأساسية للفريق، وتجريده من شارة قيادة الفريق، بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة.

وتشير تقارير إنجليزية إلى أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مان يونايتد، يدرس فكرة الإبقاء على ماجواير ضمن مقاعد بدلاء فريقه خلال الكلاسيكو المرتقب أمام ليفربول، يوم الاثنين المقبل.