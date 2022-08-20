الزمالك يدخل في مفاوضات لضم محمود جاد.. وحارس إنبي يوافق

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع حارس مرمى فريق إنبي محمود جاد لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر له قوله إن مسئولي الزمالك خاطبوا نظرائهم في نادي إنبي بصورة رسمية لضم محمود جاد، وكذلك خاطبوا حارس المرمى ليتواجد بصفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أبدى ترحيبه باللعب للزمالك في الموسم المقبل وهي الرغبة التي نقلها لأكثر من لاعب بصفوف الزمالك على تواصل معه.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، عن رغبة نادي ويجان الإنجليزي في استعارة حارس مرمى فريقه صاحب الـ 23 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.