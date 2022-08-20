أبرزها ريال مدريد وسيلتا فيجو.. تعرف على مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 20 أغسطس 2022، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الإنجليزي والفرنسي الإسباني والإيطالي.

وسيخوض أرسنال مواجهة قوية أمام فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي، فيما سيلعب ريال مدريد ثاني جولاته في الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

وفي الدوري المصري الممتاز، تقام اليوم مباراة واحدة بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي ضمن مواجهات الأسبوع الـ 31.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على أون تايم سبورت.

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير × ولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كريستال بالاس × أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

إيفرتون × نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة،5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

فولهام × برينتفورد، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ليستر سيتي × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD اكسترا 1.

بورنموث × آرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

أوساسونا × قاديش، تقام المباراة في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

ريال مايوركا × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1.

سيلتا فيجو × ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي

تورينو × لاتسيو، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

أودينيزي × ساليرنيتانا، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

انتر ميلان × سبيزيا، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

ساسولو × ليتشي،تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات الدوري الإيطالي علي قنوات أبو ظبي الرياضية عبر تطبيق"Starz Play App"

الدوري الإلماني

بوروسيا دورتموند × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

بايرن ليفركوزن × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

فولفسبورج × شالكه، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

أوجسبورج × ماينز، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

شتوتجارت × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 4:30 بتوقيت السعودية.

يونيون برلين × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية

تنقل جميع مباريات الدوري الإلماني علي قنوت بي إن سبورت الفرنسية.

الدوري الفرنسي

موناكو × لانس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports2.

مارسيليا × نانت، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، تذاع عبر قناة beIN Sports2.

الدوري التركي

جيرسونسبور × قاسم باشا، تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت السعودية.

هاتاي سبور × غازي عنتاب، تقام المباراة في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة، 7:15 بتوقيت السعودية.

أنطاليا سبور × طرابزون سبور، تقام المباراة في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة،9:45 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports4.