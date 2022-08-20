شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل غياب الفوز فى الدورى للمباراة الثامنة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سموحة مسلسل تراجع النتائج فى الدورى العام، خاصة فى آخر 8 مباريات، حيث لم يحقق الفريق السكندرى أى فوز خلالها، ليخسر فى 5 مباريات ويتعادل فى 3 مباريات، آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بخمسة أهداف مقابل هدف، فى الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان سموحة قد حقق مفاجأة قوية بالفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليدخل بعدها أبناء عبد الحميد بسيونى فى سلسلة من النتائج المتراجعة جاءت كالتالي:

ـ الهزيمة من بيراميدز: 5/1

ـ التعادل مع فيوتشر: 1/1

ـ التعادل مع سيراميكا: 1/1

ـ الهزيمة من غزل المحلة: 1/0

ـ التعادل مع المقاولون العرب: 1/1

ـ الهزيمة من الزمالك: 2/0

ـ الهزيمة من البنك الأهلي: 1/0

ـ الهزيمة من الإسماعيلي: 1/0

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً.