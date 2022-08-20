شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لـ أشرف قاسم بعد جراحة الركبتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، لعملية جراحية بتغيير مفصلين فى الركبتين، بعدما شهدت الفترة الماضية معاناته من عدة مشاكل فى مفصل الركبتين.

ونجحت العملية الجراحية التى خضع لها أشرف قاسم فى أحد مستشفيات التجمع الخامس بتغيير مفصلى الركبتين، ومازال نجم القلعة البيضاء تحت الملاحظة فى المستشفى، على أن يخضع لبرنامج تأهيلى خاص عقب الاطمئنان على حالته الصحية.

أشرف قاسم البالغ من العمر 56 عامًا، من مواليد 25 يوليو 1966، اشتهر بلقب "برنس الكرة المصرية" كأحد أفضل المدافعين فى تاريخ القلعة البيضاء، انضم للفريق الأول موسم 1983-1984 واستمر حتى اعتزاله موسم 1996-1997، اشركه محمود أبورجيلة لأول مرة في مباراة الترسانة 28 يونيو 1984 كبديل لإسماعيل يوسف وهو دون الثامنة عشرة من عمره.

حقق أشرف قاسم مع الزمالك 11 لقبا منها 4 دوري عام أعوام 1984، 1988، 1992، 1993 ، ولقب كأس مصر عام 1988، دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، السوبر الأفريقي عام 1997، والأفرواسيوي عام 1989.

سجل أشرف قاسم بقميص الزمالك 28 هدفا، حيث تميز بإجادته تسديد ضربات الجزاء، وضربات الرأس، بواقع 22 هدفا في مسابقة الدوري، وثلاثة أهداف في كأس مصر، وأخرى في أفريقيا.

احترف برنس الكرة المصرية فى صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994 ونال لقب أفضل مدافع في البطولة، وثاني أفضل لاعب.

شارك أشرف قاسم دوليا وهو في دون التاسعة عشرة من عمره، حيث شارك لأول مرة أمام كوت ديفوار وديا في 31 يناير 1985.

ساهم فى تتويج مصر بلقب أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة عندما تصدى لركلة الحسم فى المباراة النهائية فى شباك الكاميرون، وحارسها الكبير توماس نكونو، وحرمته الإصابة من المشاركة الفعلية في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

شارك أيضا مع المنتخب في كأس الأمم 3 نسخ أخري أعوام 1988 بالمغرب، و1992 بالسنغال، وأخيرا في تونس 1994.

لعب 74 مباراة دولية، منها 55 مباراة معتمدة، سجل خلالها 3 أهداف، منها هدف وحيد معتمد، كان اخر ظهور دولي له في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام مالي 1994 بتونس.

تولي أشرف قاسم تدريب العديد من الفرق منها الأوليمبي، الشمس، طنطا، المنصورة، تليفونات بني سويف، غزل المحلة، والداخلية.