شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو "سوبر مان" الدورى المصرى.. هداف الإيجبشيان ليج وموزع الهدايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكتف أحمد سيد زيزو، صنع ألعاب نادى الزمالك، والذى يخوض واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع القلعة البيضاء، بتصدر قائمة هدافي الدوري العام برصيد 19 هدفاً، إلا أنه تصدر أيضاً قائمة أكثر لاعبى الدوري المصري صناعة للأهداف فى الموسم الجاري.

وأصبح زيزو أهم الأوراق الهجومية التى يعتمد عليها البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، خاصة أن اللاعب المخضرم نجح فى تسجيل وصناعة الأهداف أمام كل الفرق في الدوري العام، لينال لقب "سوبر مان الدورى المصرى" خلال الموسم الحالى، خاصة فى ظل تميزه بتسديد الركلات الثابتة وأيضاً إرسال العرضيات المميزة.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف كالتالي:

أحمد سيد زيزو: 13 هدفًا

عبد الكبير الوادي: 8 أهداف

جوزيف نجويم: 8 أهداف

سيف الجزيري : 7 أهداف

أحمد رفعت: 7 أهداف

أشرف بنشرقي : 6 أهداف

عبد الله السعيد: 6 أهداف

ألياس الجلاصي: 6 أهداف

محمد إبراهيم: 6 أهداف

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 31 مباراة، حيث فاز في 24 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 60 هدفاً واستقبلت شباكهم 26.

ويفصل نادي الزمالك عن التتويبج بمسابقة الدوري العام، نقطتين فقط، وذلك بالوصول إلى النقطة 77 والتي لن يستطيع بيراميدز، أقرب المنافسين على القمة، أن يتخطاها.