شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الرابعة من بطولة مصر الدولية للاسكواش 19 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022 فى نسختها البلاتينية الرابعة للرجال والسيدات اعتبارا من 19 سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة أسبوع بمجموع جوائز يتخطى 11 مليون جنيه مصرى.

وتقام مباريات الجولات الأولى بملاعب أحد الأندية الخاصة، وتستكمل باقي المواجهات الرئيسية بالملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات بمشاركة أكثر من 96 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم من عظماء رياضة الاسكواش للمنافسة على أرض الكنانة مصر.

وتأتي النسخة الرابعة من بطولة "مصر الدولية للاسكواش" بمثابة تحدٍ جديد للاستمرار نحو إبهار العالم بالقدرات الفريدة التي تتمتع بها مصر فى إقامة هذا الحدث العالمي بصورة تعكس التفوق المصري فى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، وتضاف إلى سلسلة النجاحات المتتالية التي تنفرد بها مصر على الصعيد الدولي في لعبة الاسكواش.

جدير بالذكر أن اللاعبين المصريين نجحوا خلال النسخ السابقة من تلك البطولة فى الاستحواذ على الصدارة وأثبتوا للعالم أن المصريين هم أباطرة الاسكواش، حيث فاز بالبطولة السابقة كلا من اللاعب علي فرج بالمركز الأول فردى الرجال، وفازت اللاعبة نوران جوهر بالمركز الأول فردى السيدات.