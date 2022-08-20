فاركو يستعيد جهود أحمد الصغيرى أمام المقاولون بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا جهود لاعبه أحمد الصغيرى فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف.

وغاب الصغيرى عن مباراة فاركو مع الزمالك بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى بالجولة قبل الماضية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأغلق نونو الميدا المدير الفنى لفاركو صفحة مباراة الزمالك التى خسرها الفريق البرتقالى بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد، من أجل الاستعداد لمواجهة ذئاب الجبل .

وقال ألميدا، خلال المؤتمر الصحفي الذى أعقب مباراة الزمالك، "واجهت مدربا له تاريخ كبير، وجهازه المعاون يضم أصدقاء كثيرين لي.. والزمالك فريق رائع".

وأضاف، "تحكمنا فى أغلب مجريات الأمور، لكن حين تواجه منافسا كبيرا يجب أن تستغل أنصاف الفرص.. سيطرنا على اللقاء، لكن لم نستغل 3 أو 4 فرص لهز شباك الزمالك، وافتقدنا اللمسة الأخيرة، وهو السبب الرئيسي للخسارة".

وأوضح أن الزمالك يعتمد على اختراق دفاع منافسيه من العمق، عن طريق أحمد سيد "زيزو"، مؤكدا أنه حاول غلق المساحات في هذه المنطقة.