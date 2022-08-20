شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز إجراءات جراحة الرباط الصليبى لمحمد لاشين لاعب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادى الأهلى، فى الوقت الحالى، إجراءات جراحة لاعب فريق كرة اليد محمد لاشين بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى الأمامى فى مباراة أتلتيكو بلد الوليد الودية بمعسكر إسبانيا.

وقال ياسر لبيب، رئيس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن لاشين خضع لأشعة دقيقة وفحوصات مكثفة، تبين منها إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، وأنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة لإجراء الجراحة الخاصة به فى أقرب وقت.

وأشار لبيب، فى تصريح للموقع الرسمى للنادى، إلى أن لاشين لاعب مميز وصاحب شخصية قوية ولديه القدرة على تجاوز الإصابة، وأن منظومة كرة اليد بالنادي تسانده بشدة من أجل تخطي هذه المرحلة والعودة من جديد إلى الفريق.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي الفوز على فريق أتليتكو بلد الوليد الإسباني بنتيجة 43-36، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على هامش معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويقام معسكر الفريق في إسبانيا من 16 إلى 23 أغسطس الجاري، قبل السفر إلى البوسنة لخوض 4 مباريات في البطولة الودية التي تقام هناك خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.

وحرص الإسباني دانيال جوردو، المدير الفني للفريق، على تجهيز اللاعبين لمنافسات الموسم الجديد من خلال الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة، في ظل خوض الفريق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية.